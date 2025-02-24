Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками на детской площадке на улице Черняховского, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, школьники шумно проводили время во дворе. Затем они проследовали в один из ближайших подъездов.

Внутри несовершеннолетний стал кричать, товарищи вызвали ему бригаду медиков. Из дома юношу вытащили на носилках.

В больнице у молодого человека диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, а также отравление психотропными веществами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девятилетний школьник попал в реанимацию после катания на картинге. Российские сотрудники правоохранительных органов тогда выясняли другие обстоятельства произошедшего.