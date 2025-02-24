Минобороны предъявило несколько исков разработчику снарядов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков, поданных Минобороны России к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева», который занимается разработкой снарядов для различных видов вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По информации суда, все иски поступили 21 февраля и в настоящее время еще не приняты к рассмотрению. Предмет и основания исков в картотеке пока не указаны.

В октябре прошлого года министерство обороны РФ также подало три иска к НИМИ имени Бахирева на общую сумму 29,3 млн.

10 февраля стало известно, что российское военное ведомство потребовало в арбитражном суде почти 56 млн рублей от публично-правовой компании «Военно-строительная компания», руководитель филиала которой обвиняется во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа.

8 февраля сообщалось, что министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева 57 601 666 рублей.