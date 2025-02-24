Другие жертвы решили заговорить после суда над извергами, пытавшими студенток в Каменске-Уральском

В деле о пытках студенток в Каменске-Уральском появились новые подробности, указывающие на то, что подозреваемые и ранее прибегали к насилию.

В начале декабря 2024 года Давид Анашкин и его сообщники жестоко избили её и её 17-летнего парня. По словам девушки, конфликт возник из-за денежного перевода, который её парень, близкий к компании Анашкина, присвоил себе с её банковской карты. Об этом девушка рассказала журналистам URA.RU на условиях анонимности.

После этого Анашкин с друзьями выследили подростков и ночью 3 декабря привезли на автомойку. Там, как утверждает пострадавшая, её парня избивали битами и палкой, а ей самой угрожали изнасилованием и дальнейшей расправой, если она обратится в полицию. Девушка также рассказала об угрозах "пустить её по кругу", которые поступали ей и ранее.

Как сообщала ранее "Свободная Пресса", на данный момент Анашкин, его брат и друг арестованы по обвинению в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве в связи с другим инцидентом — пытками двух студенток 3 января, видеозапись которых была опубликована в сети и вызвала негодование общественности. СК также выяснит, почему правоохранительные органы долгое время игнорировали инцидент.

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