Сиделка украла у 86-летнего москвича 450 тысяч рублей

Сиделка похитила с банковской карты 86-летнего подопечного более 450 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В августе 2024 года женщина устроилась помощницей по хозяйству к пенсионеру. За несколько месяцев работы она «заслужила» почти полное доверие мужчины, который давал ей свои банковские карты для покупки продуктов и оплаты иных его нужд. Брать деньги он сиделке не разрешал. Кражу вскрыл сам пенсионер, когда ему стали слишком часто приходить уведомления о снятии с его карт крупных сумм, — уточнила она.

Черемушкинская межрайонная прокуратура избрала обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

В прошлом году сотрудники полиции в столице задержали 39-летнюю сиделку, которая украла коллекционные монеты и медали у ветерана Великой Отечественной войны, 100-летнего Владимира Козловского.