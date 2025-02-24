Воруют заказы: за московскими курьерами устроили слежку ради кражи еды

Неизвестные начали выслеживать курьеров и воровать заказы прямо у дверей квартир в Москве.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили соцсети.

— Сразу несколько случаев зафиксировано в разных районах Москвы и области <...> Действуют преступники так: следят за доставщиком, заходят за ним в подъезд и забирают заказ. Происходит такое, потому что многие клиенты выбирают опцию «оставить пакеты у двери», — написал закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».

Ранее в Москве мужчина напал на курьера и украл у него заказ стоимостью более 600 тысяч рублей. По данным следствия, потерпевший приехал на улицу Перерва, чтобы передать клиенту заказ — дорогостоящий телефон. Когда он поднялся на 15-й этаж, то увидел на лестничной клетке мужчину. Неизвестный ударил доставщика по голове и распылил в лицо содержимое баллончика, а после попытался вырвать из его рук сумку.