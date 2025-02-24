В Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше поезда

Школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно, он катался на крыше электрички и получил удар током. Об этом сообщает mk.ru.

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Подростка, лежавшего на рельсах, обнаружил проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. 15-летнего мальчика доставили в больницу.

Выяснилось, что он катался на крыше электрички, получил удар током и упал с крыши вагона. У школьника диагностирована электротравма. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.