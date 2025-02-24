Томич поджег соседа из-за разногласий по поводу футбольного матча

Томский областной суд вынес приговор местному жителю, убившему соседа-инвалида во время совместного просмотра футбола.

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Как выяснилось, соседи смотрели совместно трансляцию футбольного матча, и у них возникли разногласия по поводу игры команд. В разгаре ссоры один из них облил другого бензином и поджег зажигалкой.

"В связи с полученными обширными ожогами тела спустя несколько дней 60-летний мужчина, имевший инвалидность и передвигавшийся из-за болезни ног на костылях, скончался в больнице", - сообщает прокуратура Томской области.

Вину свою подсудимый признал частично. Он пояснил, что он пытался потушить объятого пламенем соседа и не имел умысла на его убийство.

Однако суд счел его вину полностью доказанной и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. В пользу дочерей погибшего взыскано по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого осужденный возместит им затраты на похороны отца.