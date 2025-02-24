Ямалец набрал кредитов для погашения фейковых долгов и отдал все деньги мошенникам

Житель города Лабытнанги, в Ямало-Ненецком автономном округе, стал жертвой мошенников - он отдал аферистам более трёх миллионов рублей, полагая, что таким образом погашает свои несуществующие долги.

По данным полиции, с 20 января по 3 февраля 2025 года мужчина оформил кредиты в нескольких банках, чтобы якобы избавиться от кредитов, которые были взяты на его имя неизвестными лицами. Затем он перевёл деньги на банковские реквизиты, считая их безопасными, сообщается на сайте МВД по округу.

Общая сумма средств, отправленных мошенникам, составила более трёх миллионов восьмисот тысяч рублей.

Ранее мошенник, представившийся директором екатеринбургской школы, не понял культурную отсылку свердловчанки и "сдулся", так и не добившись желаемого.