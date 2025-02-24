В Красноярске упавший с высоты лист фанеры убил мужчину

На стройплощадке в столице Красноярского края лист фанеры, сорвавшийся с 11-го этажа, смертельно травмировал рабочего. Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

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Несчастный случай произошел в понедельник незадолго до полудня на строительной площадке жилого комплекса по проспекту Свободный.

Согласно информации правоохранителей, на 32-летнего работника строительной фирмы с высоты 11-го этажа рухнул лист фанеры. Травма оказалась смертельной, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следователи работают на месте происшествия. По предварительной версии, на стройплощадке не соблюдались правила безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.