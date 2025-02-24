Взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во Франции

Взрыв произошел рядом с генконсульством России во французском Марселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел в 8:00 по местному времени (10:00 мск). На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

По словам корреспондента журнала Valeurs Actuelles, предположительно, неизвестные бросили на территорию дипломатического представительства два сосуда с зажигательной смесью. Рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Утверждается, что речь идет лишь о материальном ущербе.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Киев рассматривает идеи срыва переговоров по Украине. По данным ведомства, один из вариантов предполагал проведение терактов против дипмиссий России в Европе.