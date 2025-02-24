Экс-замглавы Москонцерта Шатковскому смягчили обвинение

Савеловский суд Москвы назначил 60 тыс. рублей штрафа экс-заместителю генерального директора Москонцерта Максиму Шатковскому.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело Шатковского было переквалифицировано с п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на ст. 295 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Второму фигуранту дела - начальнику хозяйственного отдела Москонцерта Владиславу Любичеву - назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Шатковский занимал пост замглавы Москонцерта с февраля 2022 года по май 2024 года. В том же году он был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), по которому ему грозило до 12 лет колонии.