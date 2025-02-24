Суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы гражданку России, оставившую новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. Об этом пишет РИА Новости.

18-летняя студентка с матерью была в отпуске в Турции, перед вылетом домой она родила девочку в туалете для инвалидов и оставила ее там. Сотрудники воздушной гавани спасли новорожденную, а также задержали роженицу и ее мать Елену. При этом женщины намеревались вылететь в Россию. Адвокат Айшегюль Полат отмечала, что ее подзащитная раскаивается в том, что сделала, хотела бы назвать девочку Николь и готова сама воспитывать дочь.

Сегодня 4-ый суд Антальи по тяжким уголовным делам огласил решение по делу Екатерины Бурнашкиной.

«Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника», - заявил судья.

Защищающие ребенка юристы от турецкого министерства по делам семьи требовали максимального наказания для Екатерины, так как она «хладнокровно запланировала это деяние, ведь в туалет для инвалидов заходят реже». Елена Бурнашкина, в свою очередь отметила, что именно этот туалет был ближайшим в аэропорту в тот момент, и злого умысла у нее не было.

Ранее стало известно, что дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали ноту, в которой уведомили турецкую сторону о планах увезти новорожденную девочку в Россию. Ребенку выдали российские документы и в свидетельстве о рождении проставлена необходимая отметка.