В Турции суд вынес приговор бросившей младенца в туалете аэропорта россиянке

В Турции вынесли приговор россиянке Екатерине Бурназкиной, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Девушку приговорили к 15 годам тюрьмы за покушение на жизнь малышки.

В середине октября прошлого года Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию. Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

Генеральное консульство России в Турции вместе с органами опеки ведут работу по оформлению документов для возвращения девочки, оставленной в аэропорту. Как ранее сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, девочка уже получила гражданство РФ, а в ее свидетельстве о рождении сделали отметку, подтверждающую этот статус.