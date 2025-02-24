Красноярская школьница во время прогулки провалилась в заброшенный подвал

Сотрудники Следственного комитета начали проверку в связи с инцидентом в Октябрьском районе Красноярска, где школьница, гулявшая на улице с подругами, упала в яму.

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Правоохранители инициировали проверку после сообщений в социальных сетях, уточнили в региональном главке СК.

Известно, что несчастный случай произошел в минувшую субботу на улице Петра Словцова: 12-летняя девочка, прогуливавшаяся рядом с домом в компании сверстниц, провалилась в старый погреб глубиной более метра.

Подруги сразу позвонили на номер вызова экстренных служб, и прибывшие на место спасатели помогли школьнице выбраться из подвала. Обошлось без травм.

В ходе проверки следователи выяснят, кому принадлежит заброшенный подвал и почему он стал ловушкой для прохожих.