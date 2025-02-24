Жительница Екатеринбурга сломала череп годовалому сыну

В Екатеринбурге молодая мать избила своего ребенка, сломав ему череп. Показать его врачам она решила только через неделю.

14 февраля этого года 26-летняя жительница Екатеринбурга подняла руку на годовалого сына. Женщина ударила мальчика по голове, из-за чего он упал и ударился о стул.

Только 19 февраля мать заметила, что с малышом что-то не так, и вызвала скорую. Оказалось, что у мальчика сломан череп, а также есть ушибы и ссадины на теле. В настоящий момент он находится в больнице, передает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее редакция VSE42.RU рассказывала о смерти пятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге: у него остановилось сердце после ужина.