Сбросивший кошку с обрыва в Крыму мужчина объяснил свой поступок

Мужчина, сбросивший кошку Мусю со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму, прокомментировал свой поступок. Он заявил, что выкинул животное, потому что оно «начало сопротивляться», сообщает Telegram-канал Baza.

Накануне сообщалось, что посетитель замка «Ласточкино гнездо» сбросил со смотровой площадки находившуюся там кошку. По словам администрации учреждения, турист при проходе на территорию предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и скинул ее с обрыва.

Посетитель «Ласточкиного гнезда» указал на то, что животное начало «сопротивляться, вырываться».

«Ей, видимо, не понравилось, что я ее на руки взял», - сообщил он.

Как стало ранее известно, действия живодера запечатлели камеры видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, что кошка доверяла людям и спокойно дала взять себя на руки.