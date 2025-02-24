В Прикамье трех человек арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Трех молодых людей, среди которых двое подростков, арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки в поселке Октябрьский Пермского края.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"Следователями территориального следственного отдела причастные к совершению преступления лица в кратчайший срок были установлены и задержаны, по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в поселке Октябрьский трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).