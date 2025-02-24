Москвичка зарезала знакомого в центре Москвы

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения женщине, убившей своего знакомого, в виде ареста на два месяца.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

— Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ионуд Светланы, обвиняемой в совершении преступления, <...> на два месяца, — написали в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла 21 февраля в квартире жилого дома на улице Бакунинской в городе Москве. По данным следствия, женщина во время ссоры с приятелем нанесла ему несколько ножевого ранения. От полученного травм мужчина скончался. На допросе обвиняемая признала вину.

Ранее следователи задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа в Долгопрудном. Как выяснило следствие, 18 февраля она нанесла ножевые ранения супругу в их квартире. От полученных травм мужчина скончался. Пенсионерка рассказала, что терпела унижения от супруга на протяжении 40 лет.