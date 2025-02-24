На российского школьника напали из-за прически и снимали избиение на телефон

В центре Калининграда избивали 14-летнего школьника в торговом центре и снимали процесс на телефон, пишет «Клопс».

Случай произошел 15 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Мать российского школьника предположила, что нападение произошло из-за длинных волос сына.

«[Они] сказали, что будут брить его налысо и бить. У нападавших был ножик в руках, они стали требовать снять майку, порезали ее», — рассказала россиянка.

Когда мальчику удалось вырваться и выбежать на улицу, его якобы настигли и там. По словам собеседницы издания, в парке школьника повалили пять человек и требовали перевести им деньги.

«600 рублей. Обещали не трогать. Лежа на земле, сын скинул им деньги. Второй парень сказал, мол, тема не решена, и все стали его пинать, кулаками по голове бить. Они еще из пневматического пистолета выстрелили сыну в кроссовок и коленку», — рассказала она.

Школьника доставили в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга, ушиб колена и подбородка. Со слов его матери, нападавших нашли и опросили сотрудники полиции, но о привлечении их к ответственности ей ничего не известно. Россиянка заявила, что наняла адвоката и намерена добиться правосудия.

Ранее в Кстове Нижегородской области посетитель компьютерного клуба избил школьника из-за прически его друга. Конфликтом заинтересовалась полиция.