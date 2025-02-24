В Твери начали проверку после смерти женщины на концерте Ваенги

Женщина умерла во время концерта певицы Елены Ваенги, проходившего вечером 23 февраля в ДК "Пролетарка" в Твери.

По данному факту следователи начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного комитета СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

О причинах смерти на данный момент не сообщается.

В соцсетях ранее распространилась информация о том, что 23 февраля во время концерта Ваенги в Твери двум женщинам стало плохо. Одна женщина умерла до приезда скорой помощи, другой медики успели оказать помощь. Отмечается, что из-за произошедшего концерт был остановлен.