Убийце кошки Муси из "Ласточкиного гнезда" грозит реальный срок

Мужчина, убивший кошку Мусю в архитектурном комплексе "Ласточкино гнездо" в Ялте, может отправиться за решетку на три года. Об этом "РГ" рассказал юрист Георгий Гоболаев.

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В соответствии с российским законодательством, злоумышленник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", подчеркнул эксперт. Эта статья предусматривает наказание за действия, направленные на причинение животному боли или страданий, повлекшие его гибель или увечье.

Возможные санкции по части 1 статьи 245 УК РФ включают: штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и даже лишение свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что полиция Ялты задержала жителя Санкт-Петербурга, который сбросил с обрыва кошку Мусю, которая считалась живой достопримечательностью города.