Москвич украл устройства для майнинга криптовалюты на пять миллионов

Полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Богородское г. Москвы задержали безработного москвича по подозрению в причастности к хищению из офиса устройств для майнинга криптовалюты. <...> При обследовании его жилплощади сотрудники полиции изъяли часть похищенных устройств. Остальное оборудование было обнаружено в квартире родственников подозреваемого, — написали на сайте ведомства.

Предварительно, один из злоумышленников разбил окно здания на Краснобогатырской улице, пробрался в офис и передал соучастнику пять коробок с устройствами, цена которых составляет пять миллионов рублей. Выйдя на улицу, злоумышленники переложили коробки в хозяйственные мешки и уехали. После обнаружения пропажи директор компании обратился в полицию.

Одного из подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который нанял людей для кражи соседской собаки и вымогал за ее возврат биткоин.