Москвич украл устройства для майнинга криптовалюты на пять миллионов
Полиция задержала в Москве подозреваемого в краже устройств для майнинга криптовалюты стоимостью пять миллионов рублей.
Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
— Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Богородское г. Москвы задержали безработного москвича по подозрению в причастности к хищению из офиса устройств для майнинга криптовалюты. <...> При обследовании его жилплощади сотрудники полиции изъяли часть похищенных устройств. Остальное оборудование было обнаружено в квартире родственников подозреваемого, — написали на сайте ведомства.
Предварительно, один из злоумышленников разбил окно здания на Краснобогатырской улице, пробрался в офис и передал соучастнику пять коробок с устройствами, цена которых составляет пять миллионов рублей. Выйдя на улицу, злоумышленники переложили коробки в хозяйственные мешки и уехали. После обнаружения пропажи директор компании обратился в полицию.
Одного из подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Ранее суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который нанял людей для кражи соседской собаки и вымогал за ее возврат биткоин.