В Ленобласти задержаны злоумышленники, взламывающие аккаунты на маркетплейсах

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержаны двое мужчин, которых подозревают во взламывании личных аккаунтов граждан на маркетплейсах. Мошенники заказывали за чужой счет дорогие вещи, а, получив их, перепродавали. Об этом сообщили в петербургской полиции со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД России.

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"Используя специальные программы, злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам граждан. Затем от их имени заказывали дорогостоящую бытовую технику и электронику в рассрочку по закрепленным картам пользователей. Забрав заказы из пунктов выдачи, реализовали их через онлайн-магазины", - рассказала Ирина Волк.

На данный момент известно об одиннадцати взломанных аккаунтах, принадлежащих петербуржцам. Однако вполне вероятно, что фигуранты причастны и к других похожим историям.

Во время обысков изъята украденная бытовая техника, ноутбуки, банковские и сим-карты. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".