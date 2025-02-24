Дети помогли разоблачить тренера-педофила из Москвы

Столичного тренера по танцам Ивана С., недавно задержанного по подозрению в сексуальном насилии над подопечными, невольно помогли разоблачить дети. Как рассказали "РГ" родители воспитанников, многие ребята стали отказываться от посещения секции по брейк-дансу. Кроме того, взрослых насторожили некоторые странности в поведении педагога.

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Фигурант уголовного дела более 10 лет назад переехал в столицу из Геленджика, получил профессию референта-переводчика, но начал строить карьеру именно в тренерской сфере. Много лет он работал руководителем кружков в городских центрах досуга: "Спортивно-досуговом центре "Лотос", молодежном центре "Галактика" и детском центре "Планета молодых". Там вел кружки для ребят от 7 до 13 лет.

По данным источника "РГ", в деле Ивана С. - как минимум, двое пострадавших - оба учатся в шестом классе и живут в полных семьях. По версии следствия, танцор звал школьников к себе домой и там приставал к детям. Это выяснилось уже после того, как один из потерпевших отказался посещать секцию.

"Мой сын у него занимался три года, как раз в 13 лет бросили брейк-данс. И я подозревала неладное: тренер его домой провожал, вкусняшки по пути покупал, подарки какие то делал", - рассказала в соцсетях мама одного из воспитанников центра досуга.

Ранее сообщалось, что против 39-летнего педагога возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Щербинский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, заключил Ивана С. под арест.