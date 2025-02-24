В России задержали оскорбившую Лукашенко пенсионерку

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнюю уроженку Белоруссии, которую на родине разыскивают за негативные высказывания в адрес президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, женщина была задержана после проверки у нее документов на Финляндском вокзале.

«Выяснилось, что она с середины февраля в розыске за негативные высказывания о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Комментарии женщина оставляла в период с ноября 2021 по сентябрь 2022 года», - отмечается в статье.

Сейчас женщина находится в одном из полицейских участков в Санкт-Петербурге, российские полицейские оповестили о ее задержании белорусскую сторону.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Зеленограде задержали блогера за угрозы в адрес участников спецоперации. 36-летнего уроженца Таганрога доставили в отдел МВД для разбирательства.