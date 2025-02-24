Полиция задержала в Москве женщину с 30 свертками мефедрона

Полиция задержала женщину за распространение мефедрона на территории Москвы. При ней нашли около 30 свертков с наркотиком.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

— Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков <...> пресекли незаконную деятельность 26-летней приезжей из Владимирской области, подозреваемой в незаконном обороте запрещенных веществ на территории столицы. Злоумышленницу задержали на Радужной улице <...> При личном досмотре у девушки было изъято 30 свертков с белым порошком, который оказался мефедроном, — написали в Telegram-канале ведомства.

Также наркотики обнаружили в квартире задержанной на Дубнинской улице — всего оперативники нашли четыре пакета и 310 свертков. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

До этого полиция задержала в столице двоих мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков. У них изъяли более одного килограмма марихуаны.