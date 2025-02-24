На Ямале полицейских избивает неисправимая рецидивистка

Инцидент произошел в Ноябрьске (ЯНАО) еще 2 января - женщина пнула полицейского в грудь и попала под следствие и, как выяснилось, уже не в первый раз.

По сведениям пресс-службы СУ СКР по округу, патрульные после Нового года заметили в общественном месте явно пьяную женщину и повезли ее на освидетельствование. По дороге в горбольницу 49-летняя женщина покрыла полицейского матом и пнула его ногой в грудь.

Это уже не первое ее нападение на правоохранителей - в 2021 году выпившая женщина дважды дралась с полицией. За это по совокупности с другими нарушениями она отправилась в колонию. Выйдя через два года она принялась за старое и побила правоохранителей, угрожая им убийством. Известно, что буйная женщина проходит лечение в психоневрологическом диспансере. Сейчас на нее завели новое дело.

Ранее "СП" сообщала о проверке, инициированной СК по действиям полиции касательно расследования дела о пытках на мойке.

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