Полиция задержала двоих мужчин в Москве с килограммом марихуаны

Полиция в Москве задержала двоих мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков. У них изъяли более одного килограмма марихуаны.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи МЦД «Лихоборы» полицейскими был остановлен автомобиль, в котором находились двое жителей столицы <...> В ходе личного досмотра у каждого из мужчин был обнаружен и изъят пакет с растительным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством — марихуаной, общей массой более одного килограмма, — написали в Telegram-канале ведомства.

По словам подозреваемых, они забрали марихуану в лесу и хотели спрятать ее в свертках на территории столицы. За это задержанным обещали заплатить. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а второму — заключение под стражу.

Ранее Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Москвы. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии за контрабанду и пересылку наркотиков.