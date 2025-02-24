Неизвестные украли из нового ресторана Гордона Рамзи 500 кошачьих статуэток

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Известный телеведущий и шеф-повар из Великобритании Гордон Рамзи рассказал, что неизвестные украли из его нового ресторана 500 кошачьих статуэток за неделю. Об этом пишет газета The Guardian.

58-летний повар открыл новое заведение в Лондоне — в нем концепция азиатской кухни совмещается с котами. Ресторан называется Lucky Cat 22 Bishopsgate.

Ведущие дизайнеры тщательно продумали интерьер — они использовали сотни кошачьих фигурок «манэки-нэко», которые широко известны в японской культуре.

«Манэки-нэко» — это статуэтки белых кошек с красными ошейниками и поднятой рядом с головой качающейся лапкой. В народе есть даже поверье, что статуэтка приносит удачу. Ведущий рассказал в программе «Шоу Джонатана Росса», что они также стали популярны среди воришек.

— У нас воруют кошек. На прошлой неделе украли 477 экземпляров — каждый стоил 4,50 фунта стерлингов, — негодует он.

Полиция Лондонского сити заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана, передает издание.

Ранее похожий случай произошел в России. Житель подмосковного Королева заметил лежавший на прилавке смартфон и прикарманил его.