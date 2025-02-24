В Новосибирске мужчину осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии

Новосибирский областной суд вынес приговор местному жителю Андрею Гавриленко по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ему назначено наказание в виде 8 лет и 4 месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Новосибирский областной суд признал Гавриленко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гавриленко также признан виновным в распространении идеологии запрещенного экстремистского движения. Теперь осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях и организациях, на три года.

Мужчина был задержан летом 2022 года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.