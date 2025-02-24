Экс-священника Ивана Светлого обвиняют в мошенничестве

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Ряд частных инвесторов по всей России выдвинули обвинения против экс-священника Ивана Светлого — они обвиняют мужчину в мошенничестве. Об этом рассказало издание «Известия».

Многие жертвы бывшего служителя церкви обратились в полицию. По их словам, Иван обманывал их, в результате чего они теряли свои деньги, вложенные в инвестиционный фонд «Терра Капиталиста». Причем организацию создал сам экс-священник.

— Иван Светлый вовлекал в инвестиционный фонд, обещая улучшение финансового положения. А если денег не было, предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн. При возникновении трудностей Иван Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их урегулировать одобрение кредита, — рассказали обманутые инвесторы.

Анна Роскошая, которая также стала жертвой обмана бывшего священника, заявила, что мужчина все средства тратил на кредитование среднего бизнеса — автосалонов, заводов по производству детского питания или мясокомбинатов.

— После получения прибыли эти компании якобы выделяли ему определенную сумму, и он уже делил ее между своими вкладчиками. Но не было установленного процента, кому-то он отдавал 3 процента своей прибыли, кому-то — 10 процентов и более, — уточнила инвестор в беседе с изданием.

Недавно мошенники с помощью схемы по «замене счетчиков» обманули 72-летнего полковника из Москвы на 7,8 миллиона рублей. В конце января с мужчиной связались люди, которые представитель сотрудниками «Мосэнерго». Под предлогом замены счетчиков они убедили его сообщить код из СМС.