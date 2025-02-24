На Бали обезьяна напала на россиянку

На Бали обезьяна напала на 36-летнюю россиянку Ануш, прокусив ей руку, после чего у девушки возникла сильная опухлость. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил Shot.

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В феврале Ануш, работающая няней в Москве, полетела в командировку на Бали и зашла в парк обезьян. Пока она фотографировалась с одной из мартышек, к ней подбежала другая, более крупная обезьяна, вцепилась в руку и укусила ее три раза. Девушка старалась не поддаваться панике и не выхватывать руку, чтобы не спровоцировать остальных обитателей парка.

— В самом парке ей дали лишь спиртовую салфетку, чтобы обработать рану, — говорится в сообщении.

Ануш рассказала, что она приехала на Бали впервые и поэтому не знала об опасности укусов и необходимости прививки. Девушка волнуется, что могла заразиться бешенством, поэтому, по ее словам, по возвращении в Москву она пройдет осмотр в больнице, передает Telegram-канал Shot.