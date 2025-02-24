Угроза стрельбы: школы и детские сады Екатеринбурга под усиленной охраной

Екатеринбургские школы стали мишенью информационной атаки. В социальных сетях распространяются фейковые сообщения о готовящихся терактах и стрельбе в учебных заведениях.

Одним из элементов этой кампании стало видео, якобы снятое в одной из школ во время стрельбы. На кадрах видны мечущиеся люди и слышны крики, однако мэрия Екатеринбурга официально заявила, что видео — фейк, часть спланированной акции по нагнетанию паники.

Несмотря на фейковый характер сообщений, в школах и детских садах города усилены меры безопасности. Администрация города призывает жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, подчеркивая, что информация о каких-либо происшествиях в учебных заведениях не соответствует действительности.

Руководители школ и детских садов находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами.

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