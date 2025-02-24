В Петербурге загорелось здание Обуховской больницы

В Петербурге горит здание старейшей Обуховской больницы
Здание Обуховской больницы в Санкт-Петербурге загорелось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Канал отмечает, что на месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов. Проезд по набережной реки Фонтанки перекрыт. О пострадавших не сообщается, как и о причинах происшествия.
Обуховская больница — одна из первых городских больниц России, в настоящий момент большинство корпусов закрыто на реконструкцию
Напомним, что ночью 21 февраля пожар произошел в доме на Литейном проспекте. На лестничной площадке загорелся мусор на площади в 1 квадратный метр. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 25 человек. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.