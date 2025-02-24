Следователи усилили обвинение российскому чиновнику

В Кургане в суд после доработки следователями вернулось дело бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, теперь Жижина обвиняют в 13 эпизодах по статье 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Обвинение хочет, чтобы чиновник возместил затраты на жилье, предоставленное сиротам из аварийных квартир.

Отмечается, что дело против чиновника уже дважды возвращалось на доработу. В последний раз суд нашел несоответствие законодательству по обвинении в халатности из-за сроков давности.