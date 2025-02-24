На Рязанском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА ВСУ

SHOT: на Рязанском НПЗ произошёл пожар после атаки БПЛА ВСУ
Украинские беспилотники атаковали территорию Рязанской области, в результате чего на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошло возгорание.
Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
«В районе предприятия сейчас сильный пожар», — говорится в заявлении.
По словам местных жителей, громкие взрывы над городом были слышны примерно в 04:00.
Официальной информации по данному инциденту пока нет.
Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев.