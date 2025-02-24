На Рязанском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники атаковали территорию Рязанской области, в результате чего на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошло возгорание.

Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

«В районе предприятия сейчас сильный пожар», — говорится в заявлении.

По словам местных жителей, громкие взрывы над городом были слышны примерно в 04:00.

Официальной информации по данному инциденту пока нет.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев.