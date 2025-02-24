Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели в пункт назначения

Пассажиры экстренно севшего в аэропорту Пулково борта авиакомпании Nordwind, следовавшие из Москвы на Кубу, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика ТАСС сообщили, что рейс N4-551 экстренно сел в аэропорту Пулково из-за подозрения на техническую неисправность. Планировалось, что пассажиры отправятся в пункт назначения на резервном судне.