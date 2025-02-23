Мужчина сбросил с обрыва кошку, жившую в «Ласточкином гнезде» 10 лет

Посетитель «Ласточкина гнезда» сбросил с обрыва кошку Мусю, которая жила в музее-замке около 10 лет. Подозреваемый попал на камеры, сейчас его разыскивают, пишет «АиФ-Крым».

Кошка Муся была достопримечательностью «Ласточкина гнезда», она десять лет жила на территории музейного объекта. Инцидент произошел при отсутствии свидетелей. Посетитель подманил кошку и сбросил вниз со смотровой площадки

«Неизвестный вначале подошел, погладил ее, увидел, что никого нет, взял, отнес на смотровую, и выкинул», — рассказали сотрудники музея.

Внизу под смотровой площадкой находятся обрыв и скала. Шансов выжить у животного было немного.

Действия живодера запечатлели камеры видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, что кошка привыкла доверять людям и спокойно дала взять себя на руки.

Поиском преступника занялись полицейские, его личность устанавливают.