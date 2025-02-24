Задержан мужчина, сбросивший кошку с обрыва в Крыму

Мужчину, который сбросил кошку с обрыва на территории «Ласточкиного гнезда» в Крыму, задержали. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», — говорится в Telegram-канале Волк.

Она уточнила, что злоумышленником оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время правоохранители доставляют его в отдел полиции, выясняется мотив поступка.

23 февраля мужчина сбросил с крымского обрыва кошку, которая прожила на территории «Ласточкиного гнезда» 10 лет. Животное было местной достопримечательностью и радушно встречало посетителей.

Сотрудники замка рассказали, что злоумышленник сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз.

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