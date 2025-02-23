В Ставрополе стая бездомных собак загрызла девочку

Стая домашних собак напала на малолетнюю школьницу в Ставрополе, когда она гуляла на улице. Животных отгоняли выстрелами, но спасти ребенка не удалось, сообщает СК России по Ставропольскому краю.

В воскресенье следователи возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ) из-за гибели 9-летней девочки, на которую напали собаки.

По данным следствия, инцидент произошел днем 23 февраля на улице Чапаева. Девочка гуляла недалеко от участка, где местная жительница содержала собак. Вольеры отсутствовали, оставленные без присмотра животные свободно перемещались по местности.

«В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось», — сообщает следствие.

Хозяйка собак задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Уголовное дело находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления.