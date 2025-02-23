В городе Балаково у подъезда многоэтажки произошел взрыв

В городе Балаково Саратовской области у подъезда многоэтажного дома произошел взрыв. Пострадала женщина, пишет «Комсомольская правда.Саратов» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, около дома № 35 по Набережной Леонова. Предварительно, сдетонировало взрывное устройство.

При взрыве пострадала женщина, которая вышла на улицу для того, чтобы посадить ребенка в такси. Она получила травмы спины и ног.

По словам очевидцев, пострадали также мужчина и ребенок. Подтверждения этой информации пока нет. На месте работают представители экстренных служб.