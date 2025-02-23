В Москве на стройплощадке на Коломенской улице произошел взрыв. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, в 15:57 мск, на стройплощадке рядом с ЖК «Ривер Парк».

По предварительным данным, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон. После взрыва на площадке начался пожар.

На кадрах, опубликованных очевидцами, над бытовкой поднимается высокий столб черного дыма.

На место ЧП выехали представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что рядом с ЖК «Ривер Парк» неизвестный произвел стрельбу из автомата. Затем покинул место происшествия на черном «Мерседесе».