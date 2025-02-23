Пытавший девушек на автомойке в Каменске-Уральском объяснил свой поступок
Издевавшийся над девушками объяснил свой поступок в суде
Один из молодых людей, издевавшихся над девушками на автомойке в Каменске-Уральском, заявил, что потерпевшие сами сели к ним в машину. В суде он извинился перед ними и заявил о «спонтанности» и «глупости» своего поступка, сообщает «КП-Екатеринбург».
В суде 17-летний Дима принес извинения пострадавшим девушкам.
«Я раскаиваюсь. Больше такого не будет. Я все осознал. Со стороны посмотрел. Поступили мы очень плохо. Я наносил удары и снимал», — сказал он.
Он добавил, что его никто не заставлял и все «получилось спонтанно, по глупости». Подозреваемый также заявил, что вечером 3 января девушки сами сели к ним в машину.
Суд арестовал его до 4 апреля.
Адвокат Димы Вячеслав Перязев заявил, что «он сам себя наказал». Защитник настаивал на том, чтобы подростка отпустили домой, поскольку «ему ведь учиться надо».
Ранее был арестован другой задержанный, Давид.
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Ранее СМИ сообщали, что молодые люди вывезли девушек на мойку, поставили на колени, заставили раздеться, избивали и заливали пеной. Предположительно, это произошло из-за отказа девушки во взаимности.
По версии следствия, вечером 3 января 2025 года трое фигурантов, усадив в две автомашины двух девушек (одна из которых несовершеннолетняя), привезли против их воли в помещение автомойки по улице Карла Маркса в городе Каменске-Уральском.
«В дальнейшем в помещении автомойки сообщники, грубо нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод, применили в отношении потерпевших физическое и психическое насилие», — сообщает Следственное управление по Свердловской области.
Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу всех троих задержанных.