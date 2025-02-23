Солистка Михайловского театра получила травму на сцене

Солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко получила травму на сцене. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По данным телеканала, балерина ударилась головой во время исполнения первого акта балета «Спартак», который проходил 22 февраля в Михайловском театре. На данный момент самочувствие Одаренко удовлетворительное. Артистка считает главным, чтобы постановка понравилась зрителям.

«Спектакль идет, и никто ничего не подозревает, что там у артиста на душе, на теле, у кого что болит. Они смотрят продукт — им все нравится. Это самое главное», — отметила балерина.

Екатерина Одаренко окончила Харьковскую хореографическую школу в 2010 году, а в 2013 году — Белорусский государственный хореографический колледж. Во время учебы она принимала участие в спектаклях и гала-концертах Большого театра оперы и балета республики Беларусь.

В 2013-м артистка стала ведущей солисткой Театра классического балета. В с 2014 по 2016-й она выступала в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани. В 2016-м Одаренко присоединилась к труппе Михайловского театра.

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