Издевавшимся над девушками в Свердловской области предъявили обвинения

Трём молодым людям, похитившим девушек и избивавшим их на автомойке в Свердловской области, предъявили обвинения.

Как сообщили RT в региональном СК, речь идёт о статьях про хулиганство, похищение и понуждение к действиям сексуального характера.

Наказание за самое тяжелое из этих преступлений подразумевает до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что против молодых людей, издевавшихся над девушками на автомойке в Каменске-Уральском, возбудили три уголовных дела.

21 февраля стало известно, что трое молодых людей в Каменске-Уральском вывезли девушек на автомойку, заставили раздеться, встать на колени, избили и облили их пеной.

Позднее появилась информация, что издевавшихся над девушками задержали.