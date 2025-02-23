Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Экс-игрок интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тыс. рублей.

Соответствующую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Отмечается, что в отношении Аскерова было возбуждено три исполнительных производства.

В августе 2023 года Савёловский районный суд города Москвы оштрафовал Аскерова на 40 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента.

Игрок «Что? Где? Когда?» внесен в список экстремистов

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 09.12.2022.