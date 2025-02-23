Два беспилотника подавлены средствами РЭБ в Тульской области

Два беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Тульской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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— Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ в Узловском и Киреевском районах подавлены два беспилотника. По предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб, — рассказал он.

Миляев также написал в своем Telegram-канале, что ситуация уже находится под контролем.

Жители Красноармейского района Волгоградской области рассказали, что в районе нефтеперерабатывающего завода прогремело несколько взрывов. Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов и видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО в районе местного НПЗ. Перед этим были слышны характерные звуки БПЛА над городом.

Некоторые жители пишут о перебоях с электричеством.

В ночь на 31 января силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Атаке беспилотников подверглись Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская, Воронежская и Белгородская области, а также Краснодарский край.