AP: в Нью-Мексико из-за стрельбы на базе ВВС США погиб военный

Один американский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе Военно-воздушных сил США в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел у одного из въездов на территорию объекта. Произошедшее не является терактом или вторжением постороннего лица, отметили власти штата.

Пресс-служба ВВС США отказалась уточнять, был ли нападавший военнослужащим, и на этот момент не сообщает, задержан ли он.

По факту произошедшего начато расследование, на месте происшествия работают ФБР и полиция близлежащего города Альбукерке.