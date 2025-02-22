В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе

Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказали в министерстве.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что на улице Доватора в Ростове-на-Дону горит складское помещение с макулатурой. Сначала площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м, потом выросла до 1,8 тыс. кв. м, пожар был локализован. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.