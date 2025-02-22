Бастрыкину доложат об избиении подростка в Перми

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту избиения подростка в Перми. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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«По факту избиения пермского подростка возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл рядом с лицеем в Индустриальном районе. Группа подростков избила сверстника и сняла происходящее на смартфон, передаёт properm.ru.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело по факту истязания двух девушек.